HOME NEWS NASIONAL

Heboh Video Pengajian Halalkan Tukar Pasangan, Ini Reaksi Kemenag

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |21:44 WIB
Heboh Video Pengajian Halalkan Tukar Pasangan, Ini Reaksi Kemenag
Dedi Slamet Riyadi/dok Kemenag
A
A
A

 

JAKARTA Viral di media sosial video yang menampilkan sekelompok orang menyampaikan ajaran yang menyimpang dari syariat agama. Potongan video itu pertama kali diunggah oleh akun TikTok bernama @gayon_105, kemudian diunggah kembali oleh berbagai akun dan tersebar luas di berbagai platform media sosial.

Dalam tayangan video, terdapat seorang tokoh yang menyatakan bahwa poligami, pergantian pasangan, dan pernikahan tanpa wali serta saksi adalah hal yang diperbolehkan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik, Kemenag, Dedi Slamet Riyadi menjelaskan, video tersebut berasal dari rekaman yang lebih panjang di platform YouTube, diunggah oleh akun Mbah Den (Sariden) dengan judul “Mengerikan, Ajaran Kiyai Salamah, Halalkan Berzina Jaminan Masuk Surga" pada 25 Februari 2024.

Video tersebut memperlihatkan seseorang yang menyusup ke dalam kelompok pengajian atau pengobatan yang dipimpin Kiai Salamah.

Kiai Salamah digambarkan sebagai tokoh yang menghalalkan seks bebas dan pernikahan tanpa mengikuti aturan syariat yang benar. Video tersebut dibuat untuk mendapatkan perhatian di media sosial.

“Perlu klarifikasi langsung kepada pembuat video pertama, yaitu Gus Samsudin, agar mendapat informasi yang lebih lengkap sehingga Kemenag dapat mengambil tindakan yang tepat,” ujar Dedi, Selasa (27/2/2024).

“Kami melihat adanya kemungkinan video di akun YouTube Mbah Den (Sariden) dibuat untuk menarik perhatian di media sosial,” sambung Dedi.

Setiap orang kata Dedi, memiliki kebebasan untuk berkreativitas, mengunggah konten di media sosial, dan mengekspresikan diri. Namun, menurutnya, konten yang diunggah mestinya tidak memicu konflik di masyarakat.

Ia menyebut, Kemenag akan mengambil langkah untuk mengklarifikasi konten yang telah menimbulkan kontroversi, fitnah, dan konflik.

