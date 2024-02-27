Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Tak Akan Masuk Kabinet Jika Dinyatakan Kalah dalam Hitung Resmi KPU

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |22:51 WIB
Ganjar Pranowo Tak Akan Masuk Kabinet Jika Dinyatakan Kalah dalam Hitung Resmi KPU
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo secara tegas menyatakan bahwa tidak akan masuk ke kabinet pemerintahan presiden terpilih apabila dirinya dinyatakan kalah dalam hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini ditegaskan dalam wawancara ekslusif di program iNews Prime bersama Aiman Witjaksono yang digelar Selasa (27/2/2024). Dalam kesempatan itu, Aiman bertanya tentang kesediannya untuk masuk kabinet jika dirinya tidak menjadi Presiden mendatang.

"Ya tidak (akan masuk ke dalam kabinet)," tegas Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengungkapkan alasan dari sikap tegasnya tersebut. Sikap tersebut sebagai bentuk dirinya menghormati pesaingnya yang diputuskan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Kami menghormati siapa yang menang dan kita berikan keleluasaan itu untuk mereka menyusun kabinet beserta timnya. Itu jauh kami memberikan hormat yang tinggi kepada siapa pun," ujarnya.

Ganjar mengaku tak sepakat jika dengan menerima tawaran masuk kabinet menjadi alasan untuk adanya rekonsiliasi untuk menciptakan situasi dan kondisi bangsa yang kondusif dan damai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement