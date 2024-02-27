Bongkar Kecurangan Pilpres, Ganjar Pranowo: Jangan Sampai Pola Ini Dipakai untuk Pilkada

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkap alasan dirinya terus memperjuangkan untuk membongkar segelintir kecurangan pada Pemilu 2024. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi.

"Kita kan tidak bicara demokrasi prosedural, kita bicara demokrasi substansial. Tiga pasangan ini pada saat di KPU dulu sudah menyampaikan bahwa kita siap menjaga situasi kondusif, kita siap menang, kita siap kalah, siapa pun," kata Ganjar dalam wawancara eksklusif bersama iNews Prime, Selasa (27/2/2024).

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Tak Akan Masuk Kabinet Jika Dinyatakan Kalah dalam Hitung Resmi KPU

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu bahkan blak-blakan akan terus memperjuangkan hal itu meskipun nantinya pasangan dirinya dan Mahfud MD tidak diuntungkan. Ia mengungkap perjuangan itu dilakukan semata-mata untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat.

"Katakanlah kemudian yang asumsi Bung Aiman sampaikan tadi bahwa nanti kalau putaran kedua itu 01 dan 02 yang maju. Kita sedang memberikan pendidikan kepada masyarakat," ungkap dia.

"Mana data yang benar, bagaimana integritas, bagaimana kredibilitas, bagaimana sebuah kejujuran itu ada dalam sebuah proses demokrasi, ini mahal," sambungnya.