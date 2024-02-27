Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Pastikan Sudah Kantongi Segudang Bukti Kecurangan Pilpres 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |23:44 WIB
Ganjar Pranowo Pastikan Sudah Kantongi Segudang Bukti Kecurangan Pilpres 2024
Ganjar Pranowo (Foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo memastikan pihaknya sudah mengantongi segudang bukti kecurangan Pilpres 2024 yang telah berhasil dikumpulkannya.

Hal ini ditegaskan Ganjar dalam wawancara eksklusif bersama Aiman Witjaksono dalam program iNews Prime yang disiarkan Selasa (27/2/2024).

Dalam wawancara tersebut, Aiman kembali mengonfirmasi kepada Ganjar apakah memang benar pihaknya menemukan bukti adanya kecurangan Pemilu 2024.

Ia mengatakan bahwa pada waktunya, bukti ini akan disampaikan seluruhnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK). "Oh segudang (buktinya) sudah (dikumpulkan)," kata Ganjar menegaskan.

Hanya saja, kata dia, saat ini pihaknya belum mau berbicara banyak ihwal bukti-bukti yang berhasil ditemukan tersebut. Pasalnya, sekarang ini saja, belum ada putusan terkait siapa yang menang dalam kontestasi Pilpres 2024.

Meski begitu, Ganjar memastikan bahwa tim hukum pasangan calon nomor urut tiga sudah mulai bekerja mengumpulkan bukti-bukti hingga saksi yang nantinya akan memberikan keterangan di dalam sidang MK.

Halaman:
1 2
      
