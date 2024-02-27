Jasad Emak-Emak Ditemukan Membusuk di Kosan Jakbar, Diduga Dibunuh

JAKARTA - Sesosok jasad emak-emak berinisial S (54) ditemukan membusuk di dalam kamar kos di kawasan Tambora, Jakarta Barat (Jakbar). Polisi menduga S merupakan korban pembunuhan.

“Sementara ada mengarah ke pembunuhan,” kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Andri Kurniawan kepada wartawan, Senin (26/2/2024) malam.

Andri mengatakan, korban diduga kuat menjadi korban pembunuhan lantaran pihaknya menemukan kejanggalan saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Karena melihat hasil olah TKP identifikasi ada kejanggalan yang kita lihat, sehingga kita melakukan penyelidikan lebih mendalam,” ujarnya.

Ia mengatakan, pintu kontrakan tempat korban ditemukan dalam kondisi terkunci dari luar dengan menggunakan sebuah tali.

“Pintu kontrakan dikunci dari luar menggunakan tali rapiah sampai akhirnya masyarakat tahu ada bau busuk di sana,” ujarnya.