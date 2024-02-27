Rumah di Cilodong Kebakaran, Tidak Ada Korban Jiwa

DEPOK - Sebuah rumah di Perumahan Taman Cimanggis Indah, Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, kebakaran, pada Senin 26 Februari 2024, sekira pukul 23.55 WIB.

Kasi Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Tessy Haryati memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran yang melahap sekitar 100 meter persegi.

"Bagian yang terbakar satu rumah. Korban jiwa tidak ada," kata Tessy saat dikonfirmasi, Selasa (27/2/2024).

Tessy belum dapat mengetahui penyebab kebakaran rumah tersebut. Adapun taksiran kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

"Penyebab kebakaran belum diketahui. Taksiran kerugian kurang lebih Rp500 juta

Lebih lanjut, Tessy mengatakan sebanyak enam unit dan puluhan personil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru berhasil dijinakkan pada Selasa (27/2) sekira pukul 00.30 WIB.

"Pengerahan enam unit dan 24 orang personil," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)