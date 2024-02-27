Tolak Kecurangan Pemilu 2024, Ratusan Massa Berbaju Hitam Gelar Demonstrasi di KPU Kota Depok

Ratusan massa gelar demo di depan KPU Kota Depok. (Foto: M Refi S/MPI)

DEPOK - Aksi demonstrasi dilakukan ratusan massa berbaju hitam dari kelompok Presidium Rakyat Menggugat di depan Kantor KPU Kota Depok yang berada di Jalan Raya Margonda, Beji pada Selasa (27/2/2024) siang.

Pantauan MNC Portal Indonesia, ratusan massa longmarch dari arah Jalan Raya Juanda menuju Kantor KPU Depok dengan satu unit mobil komando.

Ratusan massa menggunakan pakaian hitam turut membawa poster berisi sejumlah kritikan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Tolak hasil Sirekap KPU!" tulis poster yang dibawa massa.

"Etika moral cuma basa-basi," tulis poster lainnya.

Selain itu, massa juga terlihat membawa bendera berwarna hitam dan merah putih sebagai tanda Indonesia sedang berkabung.

Massa berorasi tepat di depan Kantor KPU Kota Depok. Terlihat situasi lalu lintas di Jalan Raya Margonda mengarah ke Jakarta sedikit tersendat imbas adanya demo.