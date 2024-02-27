Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Aparat Gabungan Diterjunkan Kawal Demo di Kantor KPU Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |14:19 WIB
Puluhan Aparat Gabungan Diterjunkan Kawal Demo di Kantor KPU Depok
Demo di Kantor KPU Depok (Foto: M Refi Sandi)
DEPOK - Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana menyebut puluhan personel gabungan mengamankan jalannya aksi demonstrasi di Kantor KPU Depok, Jalan Raya Margonda, Beji pada Selasa (27/2/2024) siang.

"Pasukan Polres 44 ditambah Satpol PP 28 personel dan Pamdal KPU 2 orang total 74 orang," kata Arya saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, pantauan MNC Portal Indonesia ratusan massa longmarch dari arah Jalan Raya Juanda menuju Kantor KPU Depok dengan satu unit mobil komando.

Terlihat ratusan massa menggunakan pakaian hitam turut membawa poster berisi sejumlah kritikan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Tolak hasil Sirekap KPU!" tulis poster yang dibawa massa.

"Etika moral cuma basa-basi," tulis poster lainnya.

Massa juga terlihat membawa bendera berwarna hitam dan merah putih sebagai tanda Indonesia sedang berkabung.

Massa berorasi tepat di depan Kantor KPU Kota Depok. Terlihat situasi lalu lintas di Jalan Raya Margonda mengarah ke Jakarta sedikit tersendat imbas adanya demo.

