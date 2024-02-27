Korban Ungkap Kronologi Penembakan Dirinya oleh Eks Suami Artis di Jatinegara

JAKARTA - Kasus dugaan percobaan pembunuhan dialami Muhammad Andika Mowardi (32) di kantor Fourlines Travel and Tourism, Jalan Jatinegara Timur, Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku diduga Ghatan Saleh melepaskan tembakan dari pistolnya tiga kali. Beruntung korban masih selamat.

Korban Andika Mowardi sehari-hari menjadi penanggung jawab ruko tersebut. Sedangkan Ghatan Saleh adalah orang yang dikenalnya. Gathan merupakan bekas suami dari artis Cut Keke dan Dina Lorenza.

Andika Mowardi menuturkan kronologi kejadian yang menimpanya tersebut. Menurut Andika, peristiwa penembakan itu terjadi pada Kamis 8 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB.

BACA JUGA:

Andika mengatakan bahwa Ghatan Saleh langsung menodongkan pistol ke arahnya lalu menembaknya.

"Dia datang parkir di dekat minimarket, terus ngikutin saya, kemudian menodongkan pistol ke arah saya," kata Andika kepada wartawan, Selasa (27/2/2024).

Andika kemudian lari ke atas ruko tempatnya bekerja untuk menjauhkan diri dari pelaku. Dari atas ruko itu, ia kemudian kembali bertanya apa kepentingan pelaku datang menemuinya.

"Saya tanya ke pelaku ada masalah apa, dia malah kokangin senjatanya, kemudian menembak ke arah saya," ujar Andika.

BACA JUGA:

Menurut Andika, pelaku memuntahkan timah panas sebanyak tiga kali. Satu ke bagian bawah sebagai ancaman kemudian dua peluru lainnya di arahkan ke pelaku.

"Pelurunya enggak kena (saya), kena kaca di belakang saya, jadi saya kena serpihan kaca yang pecah," ungkapnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, salah satu bekas penembakan itu terlihat. Sementara, serpihan kaca-kaca juga belum terlihat dibersihkan.

Adapun, lokasi bekas penembakan itu telah diberikan garis polisi. Ruko itu pun terlihat tanpa aktivitas.