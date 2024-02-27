Pohon Tumbang di Gadog Bogor Sudah Dievakuasi, Lalin Kembali Normal

BOGOR - Pohon tumbang di Jalan Raya Ciawi-Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sudah berhasil dievakuasi. Arus lalu lintas juga telah kembali berjalan normal.

"Pohon sudah dievakuasi oleh tim gabungan dan akses jalan yang tertutupi pohon sudah bisa dilalui kendaraan," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Selasa (27/2/2024).

Kata dia, pohon berukuran cukup besar tersebut tumbang karena angin kencang. Sehingga, batang pohon sempat menutup akses jalan utama dari dan yang menuju kawasan wisata Puncak.

"Dikarenakan hujan deras disertai angin kencang," jelasnya.

Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Hanya saja, pohon juga sempat menimpa satu unit mobil yang sedang melintas.

"Informasi dari Satlantas mengenai data pemilik mobil yang tertimpa pohon tidak berkenan untuk memberikan data pribadi miliknya," pungkasnya.

Sebelumnya, pohon berukuran besar di Jalan Raya Ciawi-Gadog, Kabupaten Bogor tumbang sore tadi. Satlantas Polres Bogor sempat melakukan pengaliham arus lalu lintas selama evakuasi.

(Arief Setyadi )