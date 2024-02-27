Viral Perempuan Korban Jambret di Bekasi Terseret hingga 100 Meter

BEKASI - Viral di media sosial (medsos) video rekaman CCTV yang merekam seorang wanita menjadi korban penjambretan yang terseret hingga lebih dari seratus meter.

Insiden itu terjadi di Jalan Underpass Cibitung, Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa (27/2/2024) sekitar pukul 10.45 WIB.

Seorang warga, Tian Krisnaldi (41) yang melihat kejadian itu, mulanya mendengar teriakan korban yang meminta pertolongan dan melihat korban terseret oleh sepeda motor yang dikendarai oleh salah seorang pelaku.

"Saya enggak lihat dari awal bang, saya hanya dengar suara teriakan ibu-ibu minta tolong teriak jambret," kata Tian saat ditemui di lokasi kejadian.

Tian bersama warga lainnya yang mendengar teriakan korban, langsung berhamburan berusaha menolong korban dan mengejar para pelaku yang diduga berjumlah dua orang.

"Langsung saya bangun diri dari pangkalan ini langsung teriak kesana dan kemungkinan pelaku itu dua orang. Karena apa, yang saya teriakin itu udah duluan dan itu kayaknya temannya, dan satu ini kayaknya eksekutor," jelasnya.