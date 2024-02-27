Lagi Beli Somay, Pemotor di Bogor Dibegal dan Dibacok

BOGOR - Aksi begal motor terjadi di Jalan Raya Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan polisi untuk memburu para pelaku.

Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.00 WIB dini hari. Awalnya, korban berinisial FI (34) mengendarai motor dan berhenti di pinggir jalan.

"Korban sedang berada di pinggir Jalan Raya Tlajung Udik untuk membeli somay," kata Didin dalam keterangannya, Selasa (27/2/2024).

Ketika menunggu pesanan somay, terdapat pelaku menghampiri korban untuk meminta motor dan langsung melakukan pembacokan. Melihat korban tidak berdaya pelaku membawa kabur motor tersebut.

"Pembacokan yang mengakibatkan korban terkena bagian paha sebelah kanan," jelasnya.