NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Ungkap Ada Tokoh Desa Diminta Targetkan Suara untuk Paslon Tertentu

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |00:14 WIB
Ganjar Pranowo Ungkap Ada Tokoh Desa Diminta Targetkan Suara untuk Paslon Tertentu
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa ada tokoh pada tingkat desa yang diminta untuk menargetkan suara pada pasangan calon Presiden-Wakil Presiden tertentu dalam Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan dalam wawancata eksklusif bersama iNews Prime, Selasa (27/2/2024).

Menurut Ganjar, sejumlah tokoh-tokoh desa itu awalnya akan dipertanyakan jumlah pemilih paslon presiden tertentu di satu desa. Setelahnya, tokoh-tokoh desa itu kemudian diberi target untuk mencapai angka tertentu lebih tinggi dari pemilih awal.

"Tokoh yang ada di situ. Diberi target. Kurangnya apa kalau ada kurangnya dibantu. Itu terjadi dan itu diceritakan," ungkap Ganjar, Selasa (27/2/2024).

Ganjar lantas mengungkapkan bahkan sejumlah tokoh itu juga siap bersaksi jika pada akhirnya Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud akan melakukan gugatan untuk membongkar segelintir kecurangan pada Pemilu 2024.

"Saya hanya tanya saja, kamu siap bersaksi nggak?, jangan fitnah ya, (dia sampaikan) saya siap bersaksi pak, oke tak siapin ya ketika nanti akan berjalan," jelas Ganjar.

Halaman:
1 2
      
