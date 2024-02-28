Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Akan Soroti Kejujuran dalam Proses Usulan Hak Angket DPR

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |00:23 WIB
Ganjar Pranowo Akan Soroti Kejujuran dalam Proses Usulan Hak Angket DPR
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo memberikan bocoran terkait usulan hak angket DPR guna menyelidiki kejanggalan dalam proses Pemilu 2024.

Hal ini ditegaskan dalam wawancara eksklusif di program iNews Prime bersama Aiman Witjaksono yang digelar Selasa (27/2/2024). Dalam kesempatan itu, Aiman bertanya tentang apa sektor yang bakal disorot, salah satunya kejujuran.

"Kalau kita mau bicara, satu aja deh, kejujuran aja, semua menghitung bagaimana penghitungan ini benar atau tidak," kata Ganjar.

Dalam kejujuran tersebut, Ganjar mencontohkan beberapa keadaan di mana jujur ini dipertanyakan bukan hanya oleh Ganjar dan tim, tetapi juga publik.

"Contoh satu ya, bagaimana sistem itu bisa membaca lebih dari 300? itu salah, dan ketika perbedaan angka itu muncul, kenapa kemudian persentasenya tetap," ungkap Ganjar.

Kemudian yang kedua, jika melihat kemarin para ahli IT menyampaikan menemukan server di luar. Lalu dalam sekejap server tersebut dinyatakan ada di dalam negeri.

"Pada saat disebut di luar, tidak ada menjawab mengiyakan atau mentidakkan dari penyelenggara, baru kemudian dari penyelenggara saya membaca, nggak kok ada di dalam negeri kok," tegas Ganjar.

Halaman:
1 2
      
