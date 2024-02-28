Cek Jalur Tol Semarang-Surabaya, Kakorlantas Survei Kesiapan Operasi Ketupat 2024

SURABAYA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan melanjutkan survei Jalur Tol Semarang - Surabaya Jawa Timur Dalam Rangka Kesiapan Pelaksanaan Ops Ketupat 2024, Selasa 27 Februari 2024.

Meninjau Rest Area KM 575 A Ngawi, Kakorlantas Polri mendapat paparan dari Kasatlantas Polres Ngawi AKP M Sapari.

"Sekarang kita ada di KM 575 jalur Ngawi-Surabaya tadi perjalanan Semarang sampai Ngawi kurang lebih 2 jam ini merupakan titik lelah bagi para pemudik dari Jakarta-Semarang, maupum Semarang-Surabaya," ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan.

Setelah meninjau Rest Area KM 575 A, Kakorlantas bersama jajaran melanjutkan menuju Kantor Jasa Marga Exit Tol Satelit Surabaya, yang kemudian mendapat paparan kesiapan pengamanan Ops Ketupat 2024 dari Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Komarudin.

"Hari kedua kami bersama stakeholder ke Surabaya kami dapat memetakan, informasi dari kewilayahan untuk kesiapan jalur terutama jalan baik itu tol, arteri maupun ke jalur wisata sudah siap untuk melayani masyarakat yang akan melaksanakan mudik maupun balik dan berwisata ke tempat tujuan wisata," kata Irjen Pol Aan di Kantor Jasa Marga Exit Tol Satelit Surabaya.

Terdapat perbaikan di jalan tol, arteri maupun jalur wisata, namun pihak PUPR akan menyelesaikan H-10 sebelum idul fitri.

"Komitmen Bina Marga dari PUPR itu akan diselesaikan paling lambat H-10 sebelum hari H Idul Fitri apabila belum selesai sampai waktunya nanti itupun akan dihentikan sementara untuk pekerjaan proyek tersebut," tambahnya.