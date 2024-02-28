Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cegah Kasus Kematian Petugas Pemilu, Menko PMK: Standar Tes Kesehatan Harus Ketat

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |02:29 WIB
Cegah Kasus Kematian Petugas Pemilu, Menko PMK: Standar Tes Kesehatan Harus Ketat
Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan standar tes kesehatan petugas adhoc Pemilihan Umum (Pemilu) harus diperketat. Sehingga, dapat mencegah tingginya angka kematian petugas.

“Dari sisi kesehatan harus betul-betul nanti mendapatkan perhatian. Standar dari tes kesehatan calon petugas adhoc Pemilu ini harus ketat,” ungkap Muhadjir dalam keterangannya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Meski begitu, Muhadjir mengatakan tes kesehatan bagi petugas Pemilu tidak harus seketat untuk pendaftaran calon Taruna baik TNI Polri. “Mungkin tidak seketat calon taruna tetapi paling tidak harus mendekatilah karena mereka dalam waktu yang cukup lama dia harus bekerja secara spartan.”

“Belum lagi tambah pikiran, belum lagi menghadapi kasus-kasus berat yang ada di lapangan, yang tekanan-tekanan publik juga sangat kuat pengalaman ini. Saya kira ini perlu menjadi pembelajaran,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
