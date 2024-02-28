Ganjar Pranowo: Hak Angket Tunjukkan ke Publik Apa yang Sebenarnya Terjadi

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo merupakan orang pertama yang menggulirkan usulan kepada partai pengusungnya untuk meminta hak angket atau interpelasi di DPR untuk mendalami dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.

Menurut dia, meski hak angket DPR tidak akan mengubah apapun, setidaknya publik mengetahui apa yang terjadi.

"Tidak akan mengubah apa-apa, tapi menunjukkan kepada publik, apa yang sebenarnya terjadi," kata Ganjar dalam wawancara eksklusif bersama iNews Prime, Selasa (27/2/2024).

Bukan tanpa sebab, hari ini berbagai pihak masih bertanya-tanya. Ganjar lantas mencontohkan perihal bantuan sosial (bansos) yang bisa mempengaruhi.

"Hari ini kan semua bertanya-tanya toh. 'pak bansos itu mempengaruhi enggak sih?' kata salah satu pollster yang tidak mau dimintai pertanyaan itu karena takut mggak dapet bansos," jelasnya.

"Ada pengaruhnya enggak? apakah bansos yang kemarin itu rame banget, sekarang setelah coblosan ada pembagian bansos enggak? contoh ini umpama bansos, apakah bansos mempengaruhi atau tidak," imbuh Ganjar.

Seperti kita ketahui bersama program bansos akan kembali disalurkan mulai bulan Ramadhan dan akan berhenti di Juni 2024. Namun ada pertanyaan bahwa mengapa bansos tidak disalurkan disaat beras sedang mahal?

"Nah kalau kita melihat hari ini berasnya sangat mahal loh, kenapa bansosnya tidak keluar hari ini?," tanya Ganjar.