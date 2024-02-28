Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Terima Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan dari Jokowi Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |07:21 WIB
Prabowo Terima Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan dari Jokowi Hari Ini
Prabowo Subianto (Foto: Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan memberikan kenaikan pangkat jenderal kehormatan untuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto pagi ini, Rabu (28/2/2024).

Penyerahan pangkat Jenderal Kehormatan TNI akan disampaikan pada acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang digelar hari ini. Agenda Rapim TNI - Polri rencananya akan berlangsung di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar membenarkan informasi tersebut. Dalam kegiatan ini Presiden Jokowi dijadwalkan menyematkan langsung tanda pangkat itu kepada Prabowo.

"Iya betul naik pangkat jenderal kehormatan. Betul (akan disematkan langsung Presiden Jokowi)," ujarnya, Selasa 27 Februari 2024.

Prabowo merupakan purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga atau letnan jenderal. Prabowo keluar dari kedinasan setelah diberhentikan dengan hormat sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 62/ABRI/1998 yang diteken oleh Presiden Ke-3 RI B. J. Habibie pada 20 November 1998.

Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak dalam kesempatan berbeda mengatakan pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa kepada Prabowo dilakukan karena kontribusinya untuk kemajuan TNI. Prabowo juga dinilai berjasa dalam meningkatkan sistem pertahanan Indonesia.

"Benar, besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya menerima Keppres dari Presiden terkait tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI," katanya.

