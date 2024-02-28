Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Penguasa Mataram Dibuat Kaget Ulah Penghulu Sakti hingga Berikan Harta Kekayaannya

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |07:38 WIB
Ilustrasi Sultan Agung (Foto: Ist)
PELAJARAN berharga konon pernah diterima Sultan Agung, penguasa Kerajaan Mataram dari penghulu. Pelajaran ini konon membuat sang sultan itu tak mampu melupakan seumur hidupnya.

Dari penghulu ini pula sifat Sultan Agung yang pemarah dan tegas tak tampak, justru yang terjadi ia lebih lunak, pemaaf, dan sabar.

Bahkan, Sultan Agung sampai memuliakan dan memberikan harta kekayaan kepada Ahmad, nama sang penghulu. Kisah Sultan Agung cukup akrab dengan penghulu ini digambarkan pada Babad Sultan Agung.

Namun, suatu saat kiai penghulu Ahmad ini tak mau datang lagi ke Sultan Agung.

Soedjipto Abimanyu pada "Babad Tanah Jawi", menggambarkan bagaimana undangan dari sang penguasa Mataram ini tak pernah diindahkan oleh sang penghulu. Beberapa kali selamatan kerajaan yang diadakan langsung oleh Sultan Agung pun ia tak hadir.

Sang penghulu ini hanya mengirimkan wakilnya bernama Mas Khatib Anom dengan alasan sakit. Alhasil, Sultan Agung sampai dibuat marah dengan ulah sang penghulu ini. Padahal, saat itu merupakan hari ulang tahunnya yang akan dirayakan secara besar-besaran.

Menurut keterangan para khatib, sudah biasa Kiai Penghulu hanya mengirimkan wakilnya. Mendengar keterangan itu, Sultan Agung bertambah marah, lalu ia mengutus seorang bintara dan dua orang bupati untuk menjemput paksa Kiai Penghulu Ahmad.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
