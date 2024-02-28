Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

3 Negara Pemasok Senjata KKB Papua, Salah Satunya Amerika Serikat

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |09:21 WIB
3 Negara Pemasok Senjata KKB Papua, Salah Satunya Amerika Serikat
Ilustrasi kkb papua (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Inilah 3 negara pemasok senjata KKB Papua, salah satunya Amerika Serikat. Pasalnya, pasukan KKB Papua memiliki beberapa banyak senjata yang canggih sehingga menyulitkan Tentara Indonesia (TNI).

Adapun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, ada beberapa sumber pasokan dan amunisi senjata milik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris di Papua.

Mantan Kapolda Papua ini menjelaskan, bahwa pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua-Papua Nugini.

Berikut 3 negara pemasok senjata KKB Papua, salah satunya Amerika Serikat:

1. Amerika Serikat

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua diketahui menggunakan sejumlah senjata, termasuk di antaranya adalah M16 buatan Amerika Serikat. Mengutip Britannica, senapan M16 atau biasa disebut AR-15 dikembangkan oleh insinyur Amerika bernama Eugene Stoner dari ArmaLite Inc.

Sekitar tahun 1950-an, senapan ini memiliki nilai tinggi karena tingkat keakuratannya, hingga bobot yang ringan.

Senjata ini diadopsi oleh Angkatan Udara AS pada 1959. Setelahnya, sekitar tahun 1962 namanya mulai dipatenkan menjadi M16. Dalam pengoperasiannya, senjata ini memiliki opsi kontrol tembakan semi-otomatis serta full-otomatis.

