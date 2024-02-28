Presiden Jokowi Hadiri Rapim TNI-Polri

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang digelar di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta hari ini, Rabu 28 Februari 2024.

Diketahui tema Rapim TNI-Polri tahun 2024 yaitu TNI-Polri Siap Mewujudkan Pertahanan Keamanan untuk Indonesia Maju. Rapim TNI-Polri dilaksanakan di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap.

Dalam Rapim TNI-Polri tersebut Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Probowo serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Mohammad Ali, Kepala Staf Angatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo Agus Supriatna mendampingi Presiden RI.

Nantinya, Presiden Jokowi bakal memberikan Kenaikan Pangkat Secara Istimewa kepada Menhan Prabowo Subianto sesuai Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.

Pada Rapim tersebut juga Menhan Prabowo Subianto menyerahkan BAST Alpalhankam kepada Panglima TNI, Kapolri dan Para Kepala Staf Angkatan, disaksikan oleh Presiden RI.

Setelah membuka Rapim, Presiden RI memeriksa Alutsista TNI-Polri yang telah digelar di Lapangan Depan GOR Ahmad Yani Mabes TNI, selanjutnya Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyerahkan kunci kendaraan Listrik kepada Panglima TNI, Kapolri dan Para Kepala Staf Angkatan disaksikan Presiden RI dan dilanjutkan doorstop Presiden RI.

(Arief Setyadi )