Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto

Presiden Jokowi sematkan jenderal bintang 4 ke pundak Prabowo Subianto (Foto: Raka Dwi Novianto)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan Kenaikan Pangkat Secara Istimewa Jenderal TNI Kehormatan kepada Menhan Prabowo Subianto dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang digelar di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta hari ini Rabu 28 Februari 2024.

Pemberian pangkat tersebut sesuai Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.

"Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus penumbuhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat dan bangsa dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Jenderal Prabowo Subianto," kata Jokowi.

Nampak Presiden Jokowi menyematkan pangkat kehormatan ke pundak Prabowo. Setelahnya Presiden memberikan salinan Keppres pemberian pangkat tersebut kepada Prabowo.

Diketahui, tema Rapim TNI-Polri tahun 2024 yaitu TNI-Polri Siap Mewujudkan Pertahanan Keamanan untuk Indonesia Maju. Rapim TNI-Polri dilaksanakan di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap.

Pada Rapim tersebut juga Menhan Prabowo Subianto menyerahkan BAST Alpalhankam kepada Panglima TNI, Kapolri dan Para Kepala Staf Angkatan, disaksikan oleh Presiden RI.