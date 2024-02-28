Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pro-Kontra Penyematan Pangkat Jenderal Kehormatan pada Prabowo, Dahnil Anzar: Itu Biasa

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |10:19 WIB
Pro-Kontra Penyematan Pangkat Jenderal Kehormatan pada Prabowo, Dahnil Anzar: Itu Biasa
Jokowi dan Prabowo (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan), Dahnil Anzar Simanjuntak merespons santai perihal penyematan pangkat lebih tinggi dari Letnan Jenderal (Letjen) Purn menjadi Jenderal TNI Kehormatan (HOR) kepada Prabowo Subianto dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tanda kehormatan yang menuai pro-kontra. Menurutnya itu hal biasa ada yang suka dan tidak suka.

"Ya tidak apa-apa. Ada yang suka dan ada yang tidak, itu hal biasa," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Rabu (28/2/2024).

Sebelumnya, Amnesty Internasional mengkritisi pemberian kenaikan pangkat Jenderal TNI Kehormatan atau Jenderal TNI (HOR) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Amnesty Internasional berpendapat, pangkat kehormatan militer kepada Prabowo menunjukkan bahwa presiden sepertinya memiliki pertimbangan di luar perspektif hak asasi manusia (HAM).

Padahal, kata dia, seperti yang diketahui secara umum, Prabowo punya sederet masalah HAM di Tanah Air. "Prabowo memiliki karir politik yang kontroversial terkait pelanggaran HAM di masa lalu, seperti dalam operasi militer di Timor Timur dan Papua hingga penculikan aktivis pro demokrasi pada tahun 97/98," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid saat dikonfirmasi, Selasa 27 Februari 2024.

Menurut aktivis HAM ini, sampai sekarang tidak ada upaya dari negara melakukan penyelidikan independen untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM masa lalu itu dan membawa pelakunya, dalam hal ini Prabowo, ke proses hukum yang adil.

"Pelaku pelanggaran HAM berat seharusnya diinvestigasi dan diadili dengan seadil-adilnya di pengadilan umum secara terbuka dan independen," ungkap Usman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186394/prabowo_tunjuk_pratikno_jadi_koordinator_percepatan_penanganan_bencana_di_sumatera-qMo8_large.jpg
Prabowo Instruksikan Pratikno Jadi Koordinator Percepatan Penanganan Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186322/presiden_prabowo_dan_ratu_maxima-CtW6_large.jpg
Momen Pertemuan Prabowo dan Ratu Máxima Bahas Kesehatan Keuangan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186286/wamendagri-nM5Q_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Bencana di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/337/3074494/nusron_wahid-hXpV_large.jpg
Nusron Wahid Diminta Prabowo Gabung Kabinet, Jadi Menteri Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072908/prabowo-ZDKX_large.jpg
Prabowo Mulai Susun Kabinet, Begini Bocoran Calon Menterinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072446/rapat_audiensi_bersama_solidaritas_hakim_indonesia-BwKA_large.jpg
Prabowo Subianto: Ciri Negara Maju Hakim Harus Tak Boleh Dibeli Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement