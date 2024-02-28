6 Pati Polri Termuda yang Menyandang Jenderal Bintang 2

JAKARTA - Dari sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri ternyata ada Irjen Polisi termuda yang bertugas di Mabes Polri. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) merupakan pangkat perwira tinggi, setara dengan bintang dua.

Irjen Pol berada satu tingkat di atas Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol). Kemudian, setingkat di bawah Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol).

Biasanya perwira tinggi yang menyandang pangkat Irjen Pol mendapat penugasan yang beragam, termasuk bertugas di Mabes Polri dan di luar Polri.

Berikut Irjen Pol termuda di Mabes Polri:

1. Irjen Pol Dadang Hartanto

- Lahir pada November 1971, berusia 52 tahun (akan genap 53 tahun pada November 2024).

- Lulusan Akpol 1994.

- Saat ini menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Sebelumnya pernah menjadi Wakapolda Sumatera Utara periode 2020-2023, Kapolrestabes Medan 2017, dan Karorenmin Bareskrim Polri 2019.

2. Irjen Pol Asep Edi Suheri

- Lahir di Tasikmalaya, 16 November 1972, usia 51 tahun.

- Lulusan Akpol 1994.

Saat ini, menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri sejak Oktober 2022.