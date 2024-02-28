Masuk Musim Dingin, Indonesia Kirim Satu Truk Selimut untuk Warga Palestina

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bekerja sama dengan Egyptian Red Crescent (ERC) Mesir mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa satu truk selimut bagi warga Palestina.

Pelepasan bantuan tersebut diselenggarakan di kawasan Nasr, Kairo, Minggu 25 Februari 2024, yang diwakili Ketua BAZNAS RI, KH. Noor Achmad dan CEO Egyptian Red Crescent (ERC) Mesir Dr. Ramy.

"Pengiriman satu truk selimut ini menandai langkah awal serangkaian penyaluran bantuan kemanusiaan BAZNAS melalui ERC Mesir. Bantuan ini juga merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan bantuan mendesak bagi warga Palestina yang sedang menghadapi musim dingin," ujar Ketua BAZNAS RI, KH Noor Achmad dikutip dalam keterangannya, Rabu (28/2/2024).

Dalam waktu dekat, kata Kiai Noor, BAZNAS bersama ERC juga akan mengirimkan berbagai bantuan berupa makanan pokok, beras, kurma, gula, hingga pakaian anak-anak.

Selain itu, Kiai Noor, BAZNAS juga akan memberikan dukungan khusus untuk kebutuhan Dapur Umum di Khan Yunis. Ini mencakup upaya menyediakan bahan makanan dan kebutuhan dasar lainnya untuk memastikan bahwa kebutuhan makanan warga Palestina terpenuhi.

"Untuk bulan Ramadhan mendatang, BAZNAS juga rencananya akan mengadakan iftar jamai (buka bersama) di kamp penungsi. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan bersama ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita di sana," ucapnya.