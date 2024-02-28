Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko Polhukam Minta PGI Dukung Suasana Kondusif hingga Pelantikan Presiden

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |13:11 WIB
Menko Polhukam Minta PGI Dukung Suasana Kondusif hingga Pelantikan Presiden
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Hadi Tjahjanto meminta pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) untuk turut menjaga suasana kondusif hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu 2024.

Hal tersebut ia sampaikan saat menyambangi kantor PGI di Graha Oikumene Salemba, Jakarta Pusat pada Rabu (28/2/2024).

"Baru saja saya bertemu dengan pimpinan dan seluruh anggota PGI. Kita ketahui bersama bahwa PGI ini adalah Persekutuan Gereja Protestan besar. Memiliki 97 Gereja sinode di seluruh Indonesia termasuk 27 wilayah. Ini merupakan satu organisasi persekutuan yang besar," ujar Hadi Tjahjanto.

Ia menyebutkan PGI sangat berperan dalam menjaga keharmonisan masyarakat di Indonesia.

"Apalagi di saat ini kita baru saja melakukan pesta demokrasi yaitu Pileg dan Pilpres yang dilaksanakan pada 14 Februari kemarin," kata Hadi.

Ia meyakini kondisi saat ini bisa terlaksana dengan aman dan tentram salah satunya berkat sinergi dengan PGI.

"Kami berbincang sepakat menjaga kondisi yang aman dan tentram sampai selesainya proses demokrasi yaitu terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden hingga proses pelantikan," tambah Hadi Tjahjanto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement