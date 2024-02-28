Menko Polhukam Minta PGI Dukung Suasana Kondusif hingga Pelantikan Presiden

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Hadi Tjahjanto meminta pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) untuk turut menjaga suasana kondusif hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu 2024.

Hal tersebut ia sampaikan saat menyambangi kantor PGI di Graha Oikumene Salemba, Jakarta Pusat pada Rabu (28/2/2024).

"Baru saja saya bertemu dengan pimpinan dan seluruh anggota PGI. Kita ketahui bersama bahwa PGI ini adalah Persekutuan Gereja Protestan besar. Memiliki 97 Gereja sinode di seluruh Indonesia termasuk 27 wilayah. Ini merupakan satu organisasi persekutuan yang besar," ujar Hadi Tjahjanto.

Ia menyebutkan PGI sangat berperan dalam menjaga keharmonisan masyarakat di Indonesia.

"Apalagi di saat ini kita baru saja melakukan pesta demokrasi yaitu Pileg dan Pilpres yang dilaksanakan pada 14 Februari kemarin," kata Hadi.

Ia meyakini kondisi saat ini bisa terlaksana dengan aman dan tentram salah satunya berkat sinergi dengan PGI.

"Kami berbincang sepakat menjaga kondisi yang aman dan tentram sampai selesainya proses demokrasi yaitu terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden hingga proses pelantikan," tambah Hadi Tjahjanto.