Menko Polhukam Minta Kecurangan Pemilu 2024 Melalui Jalur Bawaslu dan MK

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Hadi Tjahjanto meminta semua pihak menggunakan jalur konstitusional ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Awalnya awak media bertanya terkait proses rekapitulasi nasional di KPU RI sekarang sedang berjalan namun tertunda karena ada sidang DKPP. Hadi ditanya perihal upaya agar di tengah masyarakat tetap dalam kondisi kondusif.

"Sampai saat ini kan kita sedang menunggu pengumuman hasil pemilu tanggal 20 Maret," kata Hadi Tjahjanto, di Graha Oikumene Salemba, Jakarta Pusat pada Rabu (28/2/2024).

Hadi meminta tidak ada pihak-pihak yang mencipta instabilitas ataupun gejolak di tengah rakyat yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Itu saja, ikuti mekanisme itu," pungkas Hadi Tjahjanto.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Hadi diagendakan melakukan silahturahmi ke tiga lokasi berbeda, yakni di PGI, KWI, dan PP Muhammadiyah.

Hadi Tjahjanto pada Rabu (21/2/2024) dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta menjadi Menko Polhukam RI.