Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 Diskors karena Ketua KPU dan Jajaran Dipanggil DKPP

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilu 2024. Dalam rapat itu turut hadir Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

"Untuk kesempatan rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara itu akan kita mulai dari PPLN, pemilu di luar negeri, karena yang sudah relatif siap. Dari 128 PPLN, sudah hadir 120," ujar ketua KPU, Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

Akan tetapi, ketua KPU RI itu meminta rapat di hentikan sementara, sebab jajarannya harus akan menghadiri sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 28 Februari 2024, kami semua anggota KPU mendapat panggilan sidang dari DKPP yang dijadwalkan jam 9 pagi tadi,” katanya.

"Kami mohon maaf mohon izin rapat pleno ini kita skors terlebih dahulu karena kami bertujuh harus menghadiri sidang sebagai teradu dalam sidang DKPP,” sambungnya.

Diketahui, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) nomor 5 tahun 2024, penyampaian hasil rekapitulasi suara mulai dari 22 Februari hingga 21 Maret 2024.

(Khafid Mardiyansyah)