Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KJRI Jeddah Terbitkan e-Paspor untuk Pertama Kalinya

Ismet Humaedi , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |14:39 WIB
KJRI Jeddah Terbitkan e-Paspor untuk Pertama Kalinya
KJRI Jeddah terbitkan e-paspor untuk pertama kalinya (Foto: KJRI Jeddah)
A
A
A

JAKARTA - KJRI Jeddah menerbitkan paspor elektronik (e-paspor) untuk pertama kalinya pada Selasa (27/2/2024). Paspor pertama terbitan KJRI Jeddah diserahkan secara simbolis oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim kepada Pelaksana Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KJRI Jeddah, Soeharyo Tri Sasongko.

“Tidak semua perwakilan RI bisa menerbitkan e-paspor, di Indonesia pun belum semua kantor imigrasi bisa menerbitkan e-paspor. Karena itu, perwakilan RI yang bisa menerbitkan e-paspor cukup istimewa karena salah satu syaratnya adalah sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim),” ujar Silmy dalam keterangan resminya.

Silmy menjelaskan ada kebutuhan dari warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk bisa mengakses layanan paspor elektronik dengan mudah, terutama bagi para professional dan WNI dengan mobilitas internasional yang tinggi.

 BACA JUGA:

Ia menjelaskan, kemudahan akses paspor elektronik bagi subjek-subjek tersebut penting karena fiturnya yang lebih mutakhir dibandingkan paspor biasa. Hal ini berpengaruh dalam proses permohonan visa ke negara-negara yang memiliki preferensi terhadap paspor elektronik yang berpengaruh terhadap kemudahan dalam pengurusan visa.

"Kita berada di sini dalam konteks pelayanan. Konsep pelayanan yang baik, konsep perlindungan yang utama, namun dukungan dari seluruh WNI di Saudi juga sangat dibutuhkan," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/18/3014236/5-paspor-terkuat-di-dunia-Ed4aX3LdHs.jpg
5 Paspor Terkuat di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/18/3003916/5-negara-yang-membolehkan-paspor-ganda-Bq0V25NCzJ.jpg
5 Negara yang Membolehkan Paspor Ganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/18/2983805/20-paspor-terlemah-di-dunia-kBVghtDrnr.jpg
20 Paspor Terlemah di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/18/2983711/20-paspor-terkuat-di-dunia-6X9tFdRAfR.jpg
20 Paspor Terkuat di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/608/2866782/kemenkumham-layanan-eazy-passport-bentuk-refromasi-birokrasi-sgKNg8AMBW.jpg
Kemenkumham: Layanan Eazy Passport Bentuk Refromasi Birokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/19/18/2848962/salip-jepang-singapura-dinobatkan-sebagai-negara-dengan-paspor-terkuat-di-dunia-K2fKCDj3PH.jpg
Salip Jepang, Singapura Dinobatkan Sebagai Negara dengan Paspor Terkuat di Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement