Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

RPA Perindo Harap Polisi Segera Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |14:49 WIB
RPA Perindo Harap Polisi Segera Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung
A
A
A

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendatangi Polda Metro Jaya khususnya unit Perlindungan, Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro, Rabu (28/2/2024).

Ketua RPA Perindo, Jeannie Latumahina berharap penyidik Polda Metro Jaya untuk bersikap tegas dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku kekerasan seksual yang diketahui merupakan ayah kandung dari korban V.

“Hari ini kami Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo mendatangi Polda Metro Jaya dalam hal ini Kanit PPA sehubungan dengan kasus yang didampingi oleh RPA Perindo. Kami meminta supaya kasus ini cepat dituntaskan dengan penangkapan pelaku,” kata Jeannie di Polda Metro.

Jeannie menjelaskan, tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh korban V terhadap ayah kandungnya ini merupakan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh seorang ayah.

Oleh karena itu, pihaknya berharap, agar pihak kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap pelaku. Sehingga ada efek jera yang diterima oleh pelaku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188044//anggota_dprd_dki_jakarta_dina_masyusin_distribusikan_sound_system_dan_tenis_meja-bKru_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Realisasikan Aspirasi Warga Kalideres, Distribusikan Sound System dan Tenis Meja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187984//perindo-US3z_large.jpg
Sri Gusni Ungkap 3 Prioritas Pascabencana, Pemulihan di Kawasan Terdampak Letusan Dahsyat Semeru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement