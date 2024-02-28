RPA Perindo Harap Polisi Segera Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendatangi Polda Metro Jaya khususnya unit Perlindungan, Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro, Rabu (28/2/2024).

Ketua RPA Perindo, Jeannie Latumahina berharap penyidik Polda Metro Jaya untuk bersikap tegas dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku kekerasan seksual yang diketahui merupakan ayah kandung dari korban V.

“Hari ini kami Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo mendatangi Polda Metro Jaya dalam hal ini Kanit PPA sehubungan dengan kasus yang didampingi oleh RPA Perindo. Kami meminta supaya kasus ini cepat dituntaskan dengan penangkapan pelaku,” kata Jeannie di Polda Metro.

Jeannie menjelaskan, tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh korban V terhadap ayah kandungnya ini merupakan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh seorang ayah.

Oleh karena itu, pihaknya berharap, agar pihak kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap pelaku. Sehingga ada efek jera yang diterima oleh pelaku.