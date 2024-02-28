Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banyak Suara Hilang, Ahmad Rofiq: Perindo Partai yang Dikorbankan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |15:15 WIB
Banyak Suara Hilang, Ahmad Rofiq: Perindo Partai yang Dikorbankan
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq mengaku banyak suara Partai Perindo yang hilang pada Pemilh 2024. Ia menyebut bahwa partai besutan Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo jtu memang partai yang dikorbankan.

"Partai Perindo itu termasuk partai korban atau partai yang dikorbankan karena memang upaya yang selama ini dilakukan oleh KPU itu tidak menunjukkan hasil," kata Rofiq dalam tayangan iNews Today, Rabu (28/2/2024).

Padahal, kata dia, laporan mengenai suara hilang itu sudah dilakukan di akar rumput. Rofiq lantas tak setuju ketika ada pernyataan bahwa suara hilang itu merupakan ketidakmungkinan.

"Mungkin penyelenggara menyatakan bahwa tidak mungkin suara hilang, tapi dalam sistem politik yang carut marut ini yang sangat ugal-ugalan, enggak ada norma segala macam itu semua bisa terjadi," jelasnya.

