TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Khusus Perjuangkan Hak Angket Pilpres 2024

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bahwa Tim Nasional Pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah membentuk tim khusus memperjuangkan hak angket di DPR RI untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024. Hasto optimistis hak angket akan bergulir.

Hasto mengatakan berbagai dugaan kecurangan dan kejahatan pada Pemilu 2024 secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Belakangan, istilah TSM ramai disebut-sebut karena Pemilu 2024 dinilai telah direkayasa untuk memenangkan salah satu paslon.

“Tim khusus yang telah dibentuk sekarang sedang menumpulkan berbagai fakta-fakta di dalam penyelenggaraan pemilu,” kata Hasto kepada wartawan di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

