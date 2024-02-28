Aliansi Pemuda Kawal Pemilu, Tanggapi Kecacatan Website Sirekap: Harusnya Suara Naik Terus

JAKARTA - Aliansi Pemuda Kawal Pemilu menemukan temuan kecacatan website Sirekap besutan KPU RI. Dalam penghitungan suara pemilu 2024.

Menurut Koordinator Aliansi Pemuda Kawal Pemilu, Ikhsan Ade Putra mengungkapkan adanya suara hilang dalam Sirekap yang membuat suara dari semua partai peserta pemilu mengalami naik turun setiap jamnya.

"Iya ada (suara hilang), karena yang harusnya suara partai itu tiap hari itu harusnya naik begitu nah, pergantian harinya ada lagi penurunan, bahkan perjam itu ada penurunan," ucap Ikhlas saay konferensi pers di daerah Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

Seharusnya, lanjut Ikhlas suara partai politik di Sirekap mengalami kenaikan setiap harinya. Bukan malah mengalami penurunan dan.

"Nah kalau dilihat dari sirekap kan yang tiap harinya itu harus aa presentasinya naik, cuma kan ada juga penurunan dari beberapa semua partai saya lihat temuan-temuan kita di lapangan," ucap Ikhlas.