Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Jadwalkan Pemanggilan Hanan S sebagai Saksi Terkait Dugaan TPPU SYL

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |15:59 WIB
KPK Jadwalkan Pemanggilan Hanan S sebagai Saksi Terkait Dugaan TPPU SYL
Ilustrasi (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Mulia Knitting Factory, Hanan Supangkat.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan, pemeriksaan tersebut terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pemeriksaan tersebut, Ali menyatakan dalam kapasitas Hanan sebagai saksi dalam perkara yang dimaksud.

"Informasi yang kami peroleh benar, sebagai saksi dalam perkara TPPU tersangka SYL," kata Ali melalui keterangan tertulisnya, Rabu (28/2/2024).

Ali menjelaskan pemanggilan tersebut ditujukan untuk Jumat 1 Maret 2024.

"Jumat besok," ucap Ali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3155863/kpk-m7UB_large.jpg
KPK Sita Hasil Sawit Rp3 Miliar Milik Eks Pejabat MA Nurhadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/337/3151508/baru_bebas_eks_sekretaris_ma_nurhadi_ditangkap_kpk_lagi-EGfC_large.jpg
Baru Bebas, Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap KPK Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148484/tppu-JYzn_large.jpg
Diperiksa KPK, Penyanyi Windy Yunita Dicecar Hampir 100 Pertanyaan Terkait TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144248/kpk-xjGi_large.jpg
Kasus TPPU Abdul Gani Dihentikan, KPK: Kami Fokus Pemulihan Aset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/337/3137170/tppu-PLEU_large.jpg
Zarof Ricar Dijerat TPPU, Kejagung Disebut Lakukan Langkah Progresif 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/337/3135652/zarof_ricak-R8ck_large.jpg
Pakar: Zarof Ricar Jadi Tersangka TPPU Buka Jalan Membongkar Mafia Peradilan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement