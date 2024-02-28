Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Konflik Rosan Roeslani Vs Connie Bakrie Masuk Tahap Klarifikasi di Bareskrim

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |16:03 WIB
Konflik Rosan Roeslani Vs Connie Bakrie Masuk Tahap Klarifikasi di Bareskrim
Connie Bakrie/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie dilaporkan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, atas dugaan pencemaran nama baik.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, proses hukum kasus tersebut terus berlangsung, dan masuk ke tahap klarifikasi, baik dari pihak pelapor maupun terlapor.

"Prosesnya masih dalam tahapan klarifikasi oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri," kata Trunoyudo saat ditemui di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Trunoyudo memastikan, kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut terus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun demikian, Trunoyudo belum memerinci terkait jadwal klarifikasi, baik terhadap Rosan maupun Connie.

Sebagai informasi, laporan pencemaran nama baik itu disampaikan Rosan ke Bareskrim pada Senin (12/12/2024) dan telah terdaftar dengan nomor LP/B/52/II/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Kuasa hukum Rosan, Otto Hasibuan menyebut laporan tersebut sudah dilayangkan atas nama pribadi bukan sebagai Ketua TKN Prabowo-Gibran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement