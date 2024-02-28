Konflik Rosan Roeslani Vs Connie Bakrie Masuk Tahap Klarifikasi di Bareskrim

JAKARTA - Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie dilaporkan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, atas dugaan pencemaran nama baik.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, proses hukum kasus tersebut terus berlangsung, dan masuk ke tahap klarifikasi, baik dari pihak pelapor maupun terlapor.

BACA JUGA: Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 Diskors karena Ketua KPU dan Jajaran Dipanggil DKPP

"Prosesnya masih dalam tahapan klarifikasi oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri," kata Trunoyudo saat ditemui di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

BACA JUGA: BSSN Ungkap Awal Mula Website KPU Diretas Jimbo hingga Banyak Data Pemilih Dijual

Trunoyudo memastikan, kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut terus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun demikian, Trunoyudo belum memerinci terkait jadwal klarifikasi, baik terhadap Rosan maupun Connie.

Sebagai informasi, laporan pencemaran nama baik itu disampaikan Rosan ke Bareskrim pada Senin (12/12/2024) dan telah terdaftar dengan nomor LP/B/52/II/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Kuasa hukum Rosan, Otto Hasibuan menyebut laporan tersebut sudah dilayangkan atas nama pribadi bukan sebagai Ketua TKN Prabowo-Gibran.