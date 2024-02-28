Diduga soal Ekonomi, Pekerja Serabutan Ditemukan Tewas Gantung Diri di Pamulang

TANGERANG SELATAN - Seorang pria pekerja serabutan ditemukan tewas gantung diri di kediamannya di Perumahan Kavling Satu, RT01 RW02, Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (28/02/24).

Korban diketahui berinisial F. Tubuhnya yang tergantung ditemukan pertama kali sekira pukul 07.30 WIB dengan bagian leher terikat tali yang menyambung ke bagian atap rumah.

Informasi yang dihimpun, pagi tadi sang ayah sempat mencari keberadaannya. Begitu rumahnya didatangi, F tak juga muncul. Setelah dicek ke dalam, ternyata korban ditemukan sudah tergantung kaku.

Mengetahui kejadian itu, ayah korban lantas memberitahukan pada Ketua RT setempat. Selanjutnya warga menghubungi Polsek Pamulang.

"Baru ketahuan waktu bapaknya datang ke rumah," ungkap Ketua RT Sapri Ali.