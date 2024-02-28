Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko Polhukam Optimis Pilot Susi Air Segera Bebas

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |16:31 WIB
Menko Polhukam Optimis Pilot Susi Air Segera Bebas
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: MPI)




JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto optimis Pilot Susi Air kapten Philips Martenz yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua segera dibebaskan.

Hal tersebut disampaikan Hadi usai menyambangi kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jalan Cut Mutia Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu (28/2/2024).

Awalnya awak media bertanya terkait polisi dari Selandia Baru datang ke Papua perihal rencana pembebasan pilot tersebut.

"Siang hari ini saya akan ketemu tokoh dari Nduga, ada dua orang yang juga ingin membicarakan terkait dengan pilot Philips Martin ya," kata Hadi Tjahjanto.

Hadi mengaku optimis bahwa korban dapat segera dibebaskan.

"Mudah-mudahan kita doakan dengan upaya kita itu segera bebas tidak ada masalah. Siang hari ini akan saya bicarakan," pungkasnya.

