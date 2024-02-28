Kubu Paslon 01 dan 03 Didesak Segera Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu

JAKARTA-Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno mendesak, parpol pendukung paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dan paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD segera mengusulkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke DPR.

"Kedua kubu harus segera mengajukan usul hak angket sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang Pilpres 2024," ujar Adi di Program Rakyat Bersuara, Rabu (28/2/2024).

Menurutnya, jka hingga saat ini belum ada anggota DPR dari kedua kubu menandatangani usul pengajuan hak angket, maka hal ini merupakan tanda-tanda ketidakseriusan.

Padahal, kata dia, wacana menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024 sudah ada dua bulan.

"Bisa tidak 01 dan 03 solid, iman politik sudah ketemu, segera diwujudkan dan membuat hak angket di DPR. Prakondisi mau usulkan angket sudah hampir dua bulan. Ada isu bersama yang dibangun, kita tunggu ada fraksi usulkan hak angket," ungkapnya.