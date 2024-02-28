Aksi Rawamangun Bergerak, Ratusan Mahasiswa dan Sivitas Akademika Long March ke Jalan

JAKARTA - Ratusan Mahasiswa dan sivitas akademika yang tergabung dari sejumlah kampus di Jabodetabek melakukan aksi long march, berjalan kaki mulai dari kampus Universitas Negeri Jakarta hingga ke Jalan Pemuda Rawamangun pada Rabu siang ini (28/2/2024).

Aksi long march turun ke jalan tersebut disebut sebagai Aksi Rawamangun Bergerak yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gemarak).

Aksi tersebut diawali dengan berkumpul di depan gedung parkir Kampus A UNJ Rawamangun mulai sekira pukul 14.28 WIB. Ratusan mahasiswa yang didominasi mengenakan almamater hijau tersebut pun berjalan bersama, tetapi ditemani oleh sejumlah dosen dan sivitas akademika UNJ di tengah jalan.

Mereka berjalan sembari membentangkan spanduk-spanduk bertuliskan pesan dan kritik atas keresahan kondisi negara saat ini.

"Pemerintah kamu jahat," tulis salah satu spanduk yang dicoret menggunakan cat semprot.

"Bangkit melawan atau tunduk tertindas," tulis spanduk lainnya yang dibentangkan mahasiswa.

Namun dari sekian banyak spanduk yang dibentangkan, para mahasiswa tersebut menampilkan spanduk di barisan paling depan dengan kalimat yang lebih panjang. Mereka mengaku turun ke jalan sebagai upaya menuju kekuasaan rakyat.