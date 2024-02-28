Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aksi Rawamangun Bergerak, Ratusan Mahasiswa dan Sivitas Akademika Long March ke Jalan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |16:38 WIB
Aksi Rawamangun Bergerak, Ratusan Mahasiswa dan Sivitas Akademika Long March ke Jalan
A
A
A

JAKARTA - Ratusan Mahasiswa dan sivitas akademika yang tergabung dari sejumlah kampus di Jabodetabek melakukan aksi long march, berjalan kaki mulai dari kampus Universitas Negeri Jakarta hingga ke Jalan Pemuda Rawamangun pada Rabu siang ini (28/2/2024).

Aksi long march turun ke jalan tersebut disebut sebagai Aksi Rawamangun Bergerak yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gemarak).

Aksi tersebut diawali dengan berkumpul di depan gedung parkir Kampus A UNJ Rawamangun mulai sekira pukul 14.28 WIB. Ratusan mahasiswa yang didominasi mengenakan almamater hijau tersebut pun berjalan bersama, tetapi ditemani oleh sejumlah dosen dan sivitas akademika UNJ di tengah jalan.

Mereka berjalan sembari membentangkan spanduk-spanduk bertuliskan pesan dan kritik atas keresahan kondisi negara saat ini.

"Pemerintah kamu jahat," tulis salah satu spanduk yang dicoret menggunakan cat semprot.

"Bangkit melawan atau tunduk tertindas," tulis spanduk lainnya yang dibentangkan mahasiswa.

Namun dari sekian banyak spanduk yang dibentangkan, para mahasiswa tersebut menampilkan spanduk di barisan paling depan dengan kalimat yang lebih panjang. Mereka mengaku turun ke jalan sebagai upaya menuju kekuasaan rakyat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement