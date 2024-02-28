Massa Relawan Anies dan Ganjar Demo DPR Pekan Depan, Desak Hak Angket Pilpres 2024

JAKARTA - Simpul relawan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD sepakat akan berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa 5 Maret 2024.

Relawan 01 dan 03 yang tergabung dalam 'Gerakan Rakyat Menolak Pilpres Curang' turun ke jalan untuk mendesak DPR agar segera menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Segera, rencananya tanggal 5 Maret, kami akan melakukan gerakan riil di jalanan," kata perwakilan Gerakan Rakyat Menolak Pilpres Curang, Marlin Bato kepada wartawan di Gedung GBN, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

"Yang pasti di DPR itu sasaran kita untuk mendorong hak angket karena setelah konsolidasi nanti akan membuat gerakan besar sasarannya ke DPR karena tanggal 5 DPR mulai aktif (setelah reses)," imbuhnya.

Marlin menyebut saat ini massa gerakan rakyat masih fokus menggelar aksi unjuk rasa di Bawaslu dan KPU. Ia mengatakan bahwa relawan 01 dan 03 telah melebur bersama berbagai elemen masyarakat untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia.

"Situasi hari ini tak membuat kami terpolarisasi baik 01 maupun 03 kami melebur bersama berbagai elemen masyarakat akan berkoordinasi agenda ke depan untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia yang diacak-acak," ungkapnya.

Berikut pernyataan sikap relawan yang dibacakan perwakilan dari 01 dan 03;

1. Menolak cara-cara curang pemilu 2024 yang dilakukan oknum rezim yang melibatkan penyelenggara pemilu.

2. Menolak hasil Pilpres 2024 dari hasil KKN, pelanggar konstitusi dan mendesak DPR RI untuk usulan diskualifikasi Capres-Cawapres hasil Pilpres 2024 tersebut.