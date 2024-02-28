Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hanya Kritik yang Mampu Jaga Demokrasi Tetap Hidup

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |17:31 WIB
Hanya Kritik yang Mampu Jaga Demokrasi Tetap Hidup
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hamid Awaluddin mengatakan, hanya kritik yang bisa menjaga demokrasi tetap hidup dan adil.

Tanpa disadari, kritik telah dibungkam selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena popularitas Jokowi yang bahkan seolah tanpa cela di mata publik.

Karena itu, kata dia, berbagai kritikan terhadap pemerintahan Jokowi, dianggap sebagai serangan, bahkan diframing seolah dizalimi dan direndahkan.

Ketidaksadaran masyarakat akan pentingnya kritik dalam menjaga demokrasi inilah yang membuat penguasa semakin leluasa melakukan berbagai ketidakadilan dan berlindung dibalik popularitas untuk membuat masyarakat bias terhadap persoalan yang sebenarnya.

Sebagai contoh, ketika Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengkritik Jokowi dan mengingatkan tentang posisinya sebagai kader partai, publik bereaksi dengan menyuarakan PDI Perjuangan tanpa Jokowi bukan apa-apa, bahkan ada gerakan untuk menggemboskan suara PDI Perjuangan di Pemilu 2024.

Padahal, sebagai politisi yang banyak makan asam-garam politik, Megawati tentu memiliki radar dan intuisi yang sangat sensitif terhadap perkembangan politik, dan sudah melihat ada gelagat yang tidak beres dalam roda kekuasaan.

"Ibu Mega itu pendiam dalam politiknya, tidak mengkritik terang-terangan di publik dan diliput media, tapi mendadak ibu Mega mengguntur. Saya melihat hal itu karena beliau menyaksikan adanya kecenderungan kekuasaan saat ini menginjak-nginjak demokrasi dan konstitusi yang ia perjuangkan berpuluh-puluh tahun," ujar Hamid Awaluddin dalam tayangan Hamid on Talk (HOT) dikutip Rabu (28/2/2024).

