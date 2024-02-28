Sekjen Perindo: Perubahan Data Sirekap Sangat Atraktif seperti Roller Coaster

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq mengkritik data perolehan suara yang terus berubah-ubah di Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap KPU sehingga sangat merugikan partainya.

Rofiq menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan proses penghitungan secara manual dengan cara mencocokkan data yang ada di Sirekap. Dalam temuannya, banyak suara yang dimiliki partai Perindo berubah signifikan.

"(Ditemukan) terjadi perubahan-perubahan yang sangat atraktif, bahkan seperti roller coaster," kata Rofiq dalam jumpa pers yang digelar di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).