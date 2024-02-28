Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

2 Stafsus KSAD Maruli Miliki Karier Moncer Usai Dimutasi, Nomor 1 Jadi Danjen Kopassus

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |17:44 WIB
2 Stafsus KSAD Maruli Miliki Karier Moncer Usai Dimutasi, Nomor 1 Jadi Danjen Kopassus
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap puluhan perwira tinggi TNI.

Ketentuan ini didasarkan pada Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/216/II/2024 tanggal 21 Februari 2024. Dalam surat tersebut, 28 Pati TNI Angkatan Darat terkena mutasi.

Dua di antaranya merupakan Stafsus KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak yang menerima promosi serta kenaikan pangkat.

1. Brigjen TNI Djon Afriandi

Brigjen TNI Djon Afriandi beralih tugas dari Staf Khusus (Stafsus) KSAD menjadi Komandan Jenderal (Danjen) Korps Baret Merah Kopassus.

Lulusan terbaik Akademi Militer (Akmil) 1995 ini pernah menjabat posisi strategis, seperti Asops Danjen Kopassus hingga Dan Grup 1/Kopassus, Koorspri KSAD, Danrem 012/Teuku Umar, hingga sekarang menjadi Danjen Kopassus.

Halaman:
1 2
      
