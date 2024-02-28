Pengacara Bantah Firli Disebut Hilang Kontak: Komunikasi Hampir Tiap Hari

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disebut hilang kontak selama tiga pekan. Pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar pun membantah informasi tersebut.

Ian menegaskan komunikasi dengan kliennya berjalan lancar.

"Saya komunikasi tiap hari dengan beliau," kata kuasa hukum Firli, Ian Iskandar saat dikonfirmasi, Rabu (28/2/2024).

Untuk diketahui, pernyataan Firli hilang kontak itu diungkap Fahri Bachmid, pengacara yang pernah diperbantukan sebagai kuasa hukum Firli saat pengajuan praperadilan kedua di PN Jaksel.

Soal itu, Ian Iskandar memastikan saat ini Fahri Bachmid bukan lagi bagian dari kuasa hukum Firli Bahuri. Karena Firli telah mencabut kuasa hukum yang diberikan kepada Fahri ketika permohonan praperadilan itu ditarik dari pengadilan.

"Pak Fahri cuma diminta bantuan terkait praperadilan yang kedua yang sudah dicabut dan kuasanya juga ikut dicabut," katanya.

Ian pun menegaskan bahwa pihaknya bakal melayangkan somasi dan melaporkan Fahri Bachmid ke Dewan Etik Advokat, karena pernyataannya dinilai telah merugikan Firli Bahuri.

"Jadi pernyataan Fahri Bachmid itu tidak berdasar dan sangat merugikan Pak Firli Bahuri. Kami akan mensomasi dan melaporkan Fahri ke Dewan Etik Advokat untuk jangan lagi mengaku sebagai pengacara Firli Bahuri," ucapnya.