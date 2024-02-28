Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alasan Petinggi KKB Papua Yotam Bugiangge Dipecat dari TNI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |18:11 WIB
Alasan Petinggi KKB Papua Yotam Bugiangge Dipecat dari TNI
Alasan Petinggi KKB Yotam Bugiangge Dipecat dari TNI/ist
JAKARTA - Alasan petinggi KKB Papua Yotam Bugiangge dipecat dari TNI, akan dibahas secara lengkap dalam artikel ini.

Saat masih aktif jadi anggota TNI, Yotam Bugiangge berpangkat prajurit dua (Prada) dari Batalyon Infanteri 756/Wimane Sili (Yonif 756/WMS).

Mantan anggota Kompi-C Yonif 756/WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2 V1, saat melaksanakan tugas jaga. TNI AD juga telah menyebar foto Yotam Bugiangge untuk membantu mempermudah pencarian.

Yotam Bugiangge merupakan putra daerah asli orang Papua yang lahir 24 Mei 1999 di Gunia, Suku Nduga Papua, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.

"Saat melarikan diri pada Jumat, 17 Desember 2021, pukul 17.00 WIT, Prada Yotam Bugiangge dengan membawa satu pucuk senjata jenis SS-2 V1 dari kesatuannya di Kompi C Yonif 756/WMS, Kabupaten Keerom, Papua," ujar Kapen Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Aqsha Erlangga, beberapa waktu lalu.

Kaburnya Yotam Bugiangge dari kesatuan diawali saat yang bersangkutan akan melaksanakan tugas jaga bersama rekan-rekan lainnya.

Halaman:
1 2
      
