HOME NEWS NASIONAL

Perindo Instruksikan Jajaran dan Calegnya Solid Kawal Suara, Jangan Sampai Dialihkan ke Partai Lain

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |18:24 WIB
Perindo Instruksikan Jajaran dan Calegnya Solid Kawal Suara, Jangan Sampai Dialihkan ke Partai Lain
Konferensi pers di Kantor DPP Partai Perindo (Foto: MPI/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq menginstruksikan ke seluruh jajaran pengurus di daerah dan calon legislatif (caleg) Perindo agar kompak mengawal rekapitulasi suara Pemilu 2024, supaya tidak dimanipulasi atau dialihkan ke partai tertentu.

Hal itu disampaikan Ahmad Rofiq dalam konferensi pers menyikapi permasalahan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

“Kepada seluruh pengurus Partai Perindo, kepada para caleg agar tetap kompak, bersatu, karena komitmen kita adalah menjaga setiap satu suara yang telah diberikan oleh masyarakat terhadap kita,” kata Rofiq.

