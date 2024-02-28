Soroti Sirekap KPU, Partai Perindo: Pemilu 2024 Kurang Legitimasi!

JAKARTA - Partai Perindo menyoroti Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI) pada Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq menilai, Pemilu 2024 saat ini sudah tidak memiliki legitimasi dalam pelaksaannya.

“Pemilu itu bukan hanya sekedar angka-angka, tetapi legitimasi itu yang paling utama. Hari ini pemilu sangat berkurang soal legitimasi,” kata Rofiq di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Rofiq menilai, masyarakat tidak mengetahui secara pasti terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh Sirekap milik KPU RI.

“Karena ketika KPU menyatakan bahwa prosesnya udah benar, tetapi hasilnya lagi-lagi tidak pernah benar,” jelasnya.