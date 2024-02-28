Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Sirekap KPU, Partai Perindo: Pemilu 2024 Kurang Legitimasi!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |19:07 WIB
Soroti Sirekap KPU, Partai Perindo: Pemilu 2024 Kurang Legitimasi!
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo menyoroti Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI) pada Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq menilai, Pemilu 2024 saat ini sudah tidak memiliki legitimasi dalam pelaksaannya.

“Pemilu itu bukan hanya sekedar angka-angka, tetapi legitimasi itu yang paling utama. Hari ini pemilu sangat berkurang soal legitimasi,” kata Rofiq di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Rofiq menilai, masyarakat tidak mengetahui secara pasti terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh Sirekap milik KPU RI.

“Karena ketika KPU menyatakan bahwa prosesnya udah benar, tetapi hasilnya lagi-lagi tidak pernah benar,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Partai Perindo KPU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074//perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188044//anggota_dprd_dki_jakarta_dina_masyusin_distribusikan_sound_system_dan_tenis_meja-bKru_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Realisasikan Aspirasi Warga Kalideres, Distribusikan Sound System dan Tenis Meja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement