INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Aliansi Pemuda Kawal Pemilu, Temukan Kecacatan Suara Partai Perindo di Website Sirekap

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |19:16 WIB
Aliansi Pemuda Kawal Pemilu, Temukan Kecacatan Suara Partai Perindo di Website Sirekap
A
A
A

JAKARTA - Aliansi Pemuda Kawal Pemilu menemukan kecacatan dalam website Sirekap besutan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Salah satu partai politik (parpol) yang terkena dampaknya adalah Partai Perindo yang suaranya mengalami naik turun setiap jamnya.

Suara tersebut sesuai dengan data real count KPU RI pada 27 Februari 2024 yang memperlihatkan suara Partai Perindo yang mengalami naik turun karena adanya inkonsistensi dalam website Sirekap.

Pada 27 Februari 2024 pukul 17.00 WIB suara Partai Perindo sebanyak 969.917 (1,28%). Namun satu jam kemudian mengalami penurunan suara yakni 965.148 (1,28%) pada 18.00 WIB.

Satu jam kemudian, naik kembali menjadi 959.959 (1,27%) pada pukul 19.00 WIB. Kemudian, turun kembali pada 20.00 WIB menjadi 951.618 (1,26%).

Kemudian, menurut Ikhlas Ade Putra Koordinator Aliansi Pemuda Kawal Pemilu, mengungkapkan bahwa perolehan suara partai politik dalam situs web Sirekap yang mengalami kecacatan itu, pihaknya mendesak KPU RI untuk mengkaji ulang penggunaan website guna bisa memberikan informasi yang paten tentang suara pileg 2024.

"Bahwa dari rekapan hari, perjampun itu ada yang naik, ada yang turun dalam data tersebut. Maka dari itu kita coba mengkaji ada apa dibalik ini. Ternyata Sirekap ini sangat nggak efektif, mungkin KPU bisa mengevaluasi kembali terkait dengan sistem ini," kata Ikhlas dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

Ikhlas menilai bahwa KPU tidak siap dalam penyelenggaraan pemilu kali ini. Padahal menurut data ICW, kata dia, KPU mendapatkan anggaran sekitar Rp 3,5 miliar untuk pengembangan website Sirekap.

