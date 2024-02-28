2.820 Prajurit TNI Pindah ke IKN Tahun Ini

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa tahun ini sebanyak 2.820 prajurit TNI akan dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap program pemerintah.

"Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personel TNI baik dari Mabes TNI, TNI AD, AL dan AU sejumlah 2.820 orang," kata Agus dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Agus menjelaskan pemindahan prajurit tersebut mengikuti kesiapan bangunan yang ada di IKN. "Namun demikian, pemindahan personel tersebut akan menyesuaikan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN," katanya.

