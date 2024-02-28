Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

2.820 Prajurit TNI Pindah ke IKN Tahun Ini

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |19:16 WIB
2.820 Prajurit TNI Pindah ke IKN Tahun Ini
Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Foto: MPI/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa tahun ini sebanyak 2.820 prajurit TNI akan dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap program pemerintah.

"Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personel TNI baik dari Mabes TNI, TNI AD, AL dan AU sejumlah 2.820 orang," kata Agus dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Agus menjelaskan pemindahan prajurit tersebut mengikuti kesiapan bangunan yang ada di IKN. "Namun demikian, pemindahan personel tersebut akan menyesuaikan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN," katanya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188111/tni-g8uc_large.jpg
Jaga Perdamaian di Afrika Tengah, PBB Acungkan Jempol untuk Satgas Kontingen Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187907/tni-VAL4_large.jpg
Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187288/tni-OQ7g_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264/tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187158/tni-XTPD_large.jpg
Wakil Panglima TNI Pimpin Kenaikan Pangkat 139 Pati, Jenderal Tempur Raider Jabat Pangdivif 3 Kostrad
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement