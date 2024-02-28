Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bakar Ban, Ini Tuntutan Aksi Rawamangun Bergerak

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |19:56 WIB
Bakar Ban, Ini Tuntutan Aksi Rawamangun Bergerak
A
A
A

JAKARTA - Ratusan massa gabungan aliansi Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gemarak), turun ke jalan dengan long march di sekitaran kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yakni di Jalan Pemuda, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur. Aksi bertajuk Rawamangun bergerak ini dihelat sejak Rabu siang (28/2/2024) sekira pukul 14.28 WIB itu pun ditutup dengan khidmat pada sekira pukul 17.32 WIB.

Massa aksi yang berkumpul di depan gerbang pintu UNJ itu pun berorasi dan membacakan tiga tuntutannya. Sembari membakar ban, orator membacakan tuntutan yang semuanya bermuara pada pemakzulan Presiden Joko Widodo.

"Kita satuan barisan menyuarakan hal yang sama, yaitu pertama, turunkan harga bahan pokok kemudian turunkan biaya pendidikan dan kesehatan. Terakhir Kemudian turunkan jokowi," ujar Komandan Green Force UNJ Bidang Sosial Politik, Muhammad Kholid Hidayatulloh.

Dia mengungkapkan, kondisi pemerintahan saat ini terkesan abai dan acuh tak acuh dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kholid melanjutkan, situasi tersebut dapat dilihat dari banyaknya pembagian kekuasaan sehingga dinilai tidak etis di saat harga kebutuhan pokok sedang melonjak naik.

"Kemudian sekarang juga pemerintah lagi bagi-bagi kekuasaan yang menunjukkan bahwa pemerintahan tidak etis. Seharusnya mereka melihat rakyat kecil yang semakin tercekik bahan pokok yang semakin tinggi," tutur Kholid.

Kholid menjelaskan aksinya ini tidak hanya dihadiri oleh massa mahasiswa dari UNJ. Ia mengatakan massa merupakan gabungan dari aliansi kampus-kampus yang ada di Jabodetabek.

"Teman mahasiswa yang tergabung dari wilayah seperti Tangerang, Karawang, Jaksel, Jakpus, dan Jaktim di sini kita bekerja sama untuk melaksanakan aksi simbolis, yaitu Seruan Rawamangun yang bertujuan untuk memastikan sebuah pergerakan di beberapa daerah lainnya," tegas Kholid.

Kholid menuturkan, aksi dari total 450 orang gabungan mahasiswa tersebut juga didukung dan dihadiri sivitas akademika dan dosen-dosen UNJ.

"Kita juga bekerja sama dengan sivitas akademika, yaitu guru besar kita pak profesor Hafidz Abbas dan Pak Ubedillah juga beberapa dosen lainnya," jelas Kholid.

Halaman:
1 2
      
